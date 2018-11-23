Savaştan Kaçtı, Merdivenden Düşüp Öldü

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kayseri'ye yerleşen 53 yaşındaki kadın, düşerek hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Boylar Sokak'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Suriye'nin İdlib nüfusuna kayıtlı 53 yaşındaki Hamide H. isimli kadın merdivenden düştü.
Merdivenden düşerek başını yere çarpan talihsiz Suriyeli kadın Hamide H. hastaneye kaldırıldı. Hamide H. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ
Kocasinan,Yavuzlar Mahallesi,Kayseri