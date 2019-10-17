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Şavaştepeli gençlerden harekata destek

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi gençleri, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için mevlit okuttu.

17.10.2019 18:00Şavaştepeli gençlerden harekata destek
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi gençleri, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için mevlit okuttu.

Karacalar Mahallesi gençlerince, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik için hayır düzenlendi. Programa Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek ve vatandaşlar katıldı. Okunan Mevlid-i şerifin ardından davetlilere pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, gençlerin bir araya gelerek kendi imkanlarıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirmelerinin gurur verici bir davranış olduğunu dile getirerek, gençlere tek tek teşekkür etti. Barış Pınarı Harekatı'na destek veren gençler de, "Her zaman askerimizin yanındayız. Bizler de birer hazır askeriz. Vatanımızın birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için canımızı vermeye hazırız" dedi.


- Balıkesir

Barış Pınarı Harekatı, Balıkesir, Savaştepe, Güncel

Kaynak: DHA

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