Savcı Fark Etti, Mezar Açıldı

İzmir
'de başından silahla vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve defnedilen kadının mezarı, otopsi işlemi yapılmadığı gerekçesiyle açıldı.
19 Ekim 2018'de İzmir'in Konak
ilçesi Eşrefpaşa semtinde bir otomobilde Salih Erduğan tarafından silahla başından vurulması sonucu ağır yaralanan Nilüfer Yetim (42), olay yerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Suat Seren
Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yetim, 49 gün sonra hayatını kaybetti.
Yetim'in cenazesi, hastane yetkililerinin düzenlediği ölüm raporuyla ailesine teslim edilirken 7 Aralık
'ta da Güzelbahçe Çamlı
Mezarlığı'na defnedildi. Soruşturmayı yürüten savcı, soruşturma dosyasında cesedin otopsi raporunun eksik olduğunu fark edince, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Adli Tıp Kurumu
İzmir Grup Başkanlığına yazı yazılarak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin fethi kabir yapılarak adli tıpa gönderilmesi talep edildi.
Cumhuriyet savcısının nezaretinde 3 saatlik çalışma sonucu açılan mezardan çıkarılan ceset, Adli Tıp
Kurumuna teslim edilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının cesedi otopsi yapılmadan ailesine teslim eden hastane yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi. - İZMİR
13 Aralık 2018 Perşembe 13:07