Savcı, Hilmi Özkök'ün yakın koruması hakkında mütalaa verdi

ESKİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın koruması astsubay Nihat Ö.'nün 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan yargılandığı davada duruşma savcısı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ceza verilmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl 18 Haziran günü, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem imamlar' tarafından ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 65 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 30 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda muvazzaf bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay ile 4 uzman çavuş ve TSK'dan ilişiği kesilen 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını yapan astsubay Nihat Ö.'ün de bulunduğu ortaya çıktı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan Nihat Ö. hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dava açıldı. Davanın görülmesine başlamadan, avukatının itirazı üzerine tahliye edilen Nihat Ö.'nün yargılanmasına İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuksuz sanık Nihat Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanık hakkında ardışık aramalar ya da mahrem imamlara yönelik herhangi bir tespit, tanık beyanı ve teşhis tutanağı bulunup bulunmadığı yönünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın ankesörlü telefondan arandığına ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya eklendiği bildirdi.

Daha sonra mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İzmir