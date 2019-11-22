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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıkların cezaları onandı

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı.

22.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:15Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıkların cezaları onandı
İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin yerel mahkemenin 5 sanığa verdiği hapis cezalarını onadı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirterek istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.

DHKP-C'li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu, biri tutuksuz, 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava yerel mahkeme tarafından 11 Temmuz 2019 tarihinde karara bağlanmıştı.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar aynı zamanda, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 27 yıl, 'kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 12 yıl ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl olmak üzere toplamda 42'şer yıl hapse çarptırılmıştı.

3 sanığa toplamda 27 yıl hapis

'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan tutuklu sanıklar Cengiz Özel hakkında 11 yıl 3 ay, Mithat Öztürk hakkında da 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanan sanık Deniz Özel'in ise aynı suçtan 6 yıl hapsine hükmetmişti. Firari 9 sanığın ise dosyasını ayırmıştı.

İstinaf kararını verdi

Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamlandı.

Yerel mahkemenin kararı yerinde bulundu

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirterek ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu kaydetti.

Ceza Dairesi, istinaf başvurusunda bulunan sanıklar ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti. Oy birliğiyle alınan karar kapsamında yerel mahkemenin kararı onanmış oldu. - İSTANBUL

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Selim Kiraz, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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