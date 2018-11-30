Savcı, Polis Derken Şimdi de Valiliğin Adını Kullanarak Kandırıyorlar

Dolandırıcıların son geliştirdiği yöntemlerden birisi de valiliklerin adını kullanarak hayırseverlerin duygu istismarında bulunmak olduğu ifade edildi. Giresun Valiliği
'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı hayırseverlerin ve vatandaşların dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada "Valiliğimizin adı kullanılarak sözde 'Engelsiz Yaşam Kampanyası' adı ile yardım kampanyası düzenlendiği ileri sürülerek para talep edildiği bilgilerinin alınması üzerine, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Sözde 'Giresun Valiliği Sosyal Yardım Koordinasyon Başkanlığı' adıyla, Valiliğimizin adını kullanarak 'Engelli Yaşam Projesi İhale Firması Belirlenmesi' konulu düzmece bir yazıyla çeşitli kişi ve kuruluşlardan yardım talep edildiği duyumları alınmıştır. Valiliğimiz tarafından böyle bir toplantı yapılmamış olup, böyle bir karar da alınmamıştır. Valiliğimize bağlı kurum ve kuruluşların veya valiliğimiz çalışanlarının böyle bir yardım talebinde bulunması da söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için alınan duyum ve ihbarlar üzerine kolluk güçlerimizce derhal gerekli çalışmalar başlatılmaktadır. Vatandaşlarımızın da bu şekilde veya benzer yollarla mağdur olmamaları için böyle taleplere itibar etmeyerek, bu gibi durumlarda derhal 155 polis imdat hattına müracaat ederek bilgi vermeleri hem kendilerinin mağdur olmalarını önleyecek hem de telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi. - GİRESUN