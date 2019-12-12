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Savcı Sayan: "Artık bizim çocuklarımız yerli savunma sanayi fabrikaları ile övünebilirler"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yerli Malı Haftası kapsamında, Ağrı Merkez Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda 700 öğrenciye meyve dağıttı.

12.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:08Savcı Sayan:
Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yerli Malı Haftası kapsamında, Ağrı Merkez Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda 700 öğrenciye meyve dağıttı.

Ağrı Merkez Vali Ali Yerlikaya Ortaokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, okulda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İlk olarak, etkinlik kapsamında okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan koronun, müzik dinletisine katılan Başkan Sayan'a öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu.

Ardından sınıfları gezen ve yaklaşık 700 öğrenciye meyve dağıtan Sayan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim ve yerli savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti.

Öğrencilerle kucaklaşan Sayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Bu gün Yerli Malı Haftası. Ağrılı çocuklarımızla beraberiz. Ama burada gurur duyduğumuz başka bir nokta var. Daha önceki yerli malı haftalarında sadece portakal, elma gibi şeyler tanıtılıyordu. Allah'a şükür, bu gün savunma sanayinde helikopterimiz var. Tanklarımız var. Uçaklarımız var. Artık bizim çocuklarımız portakal, elma yerine yerli savunma sanayi fabrikaları ile övünebilirler. Bunlar bizim için büyük bir gururdur. Onların geleceğidir. Çocuklarımızda bizim geleceğimizdir. Onların hepsinin gözlerinden öpüyorum"

Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Sayan, öğretmenlerin isteklerini dinleyerek, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında çeşitli bilgiler verdi. - AĞRI

Ağrı Merkez, Savcı Sayan, Yerli Malı, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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