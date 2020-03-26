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Savcı Sayan'dan Türkçe - Kürtçe "Evde Kal" çağrısı

Savcı Sayan'dan Türkçe - Kürtçe "Evde Kal" çağrısı Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara hem Türkçe hem de Kürtçe 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

26.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:24
Savcı Sayan'dan Türkçe - Kürtçe "Evde Kal" çağrısı
AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara hem Türkçe hem de Kürtçe 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
Sayan, halka Kürtçe olarak da yaptığı çağrısında: "Değerli hemşerilerim biliyorsunuz ki bu korona virüs belası bütün dünyayı sarmış durumda. Dolayısıyla her taraf etkileniyor. Bizim şehrimizde hali ile etkileniyor. Bizim bu doğrultuda tedbir almamız gerekiyor. Dolayısıyla evden dışarı çıkmamamız lazım. Özellikle yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz. Onların ellerinden öpüyoruz ama evlerinden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Evlerinde kalsınlar. Gençlerimizde özellikle hem yaşlıların sağlığı hem de kendi sağlıkları için evlerinde kalsınlar. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi "Evde kalmak zorundayız" Bunu ancak kendimizi izole ederek başarabiliriz. Bu virüsü bu şekilde atlatabiliriz. Bu anlamda mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biz sizin sağlığınız ve bazı ihtiyaçlarınız için dışarıda olabiliriz. Biz yöneticilerin görevi mutlaka bunu idare etmemiz için sokağa çıkmak zorunda kalabiliriz. Ama size tavsiyemiz, mutlaka evde kalın" ifadelerini kullandı. Savcı Sayan’dan Türkçe - Kürtçe ’Evde Kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Savcı Sayan, Ağrı, Genel

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Savcı Sayan'dan Türkçe - Kürtçe "Evde Kal" çağrısı

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