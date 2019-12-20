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Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter'daki son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Paylaşımında belediye aracına, ünlü et lokantaları zinciri sahibi Nusret'in etlere tuz serpiştirirken verdiği meşhur pozunu montajlayan Sayan, altına şu notu düştü, "Yol tuzlama çalışmaları için Nusret'le protokol imzaladık... Hayırlı olsun."

20.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:44

Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, belediyenin yaptığı kış hazırlıklarını esprili bir şekilde ünlü işletmeci Nusret montajıyla 'dan paylaşması, gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptıkları kış şartlarına hazırlıkları esprili bir fotoğrafla duyurdu. Sayan'a, sosyal medyada yorum yağdı.

"YOL TUZLAMA ÇALIŞMALARI İÇİN NUSRET'LE PROTOKOL İMZALADIK"

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ünlü işletmeci Nusret Gökçek'in etlerin üzerine tuz dökerken verdiği meşhur pozu "salt bae" fotoğrafının montajlandığı bir belediye aracını "Ağrı bu kış çok rahat edecek... Yol tuzlama çalışmaları için Nusret'le protokol imzaladık... Hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı

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