Savcı Sayan'ın yeni yıl mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Sayan yayınladığı mesajında, "Sevinç ve üzüntüleriyle 2019 yılını geride bırakırken, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla daha girmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hep beraber yeni yılda, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet ve bizlere sunduğu gönül belediyeciliği anlayışıyla halkımızın bize verdiği emaneti kendisini örnek alarak her şeyden üstün bilerek ve emir telakki ederek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşerilerimiz için yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Mutluluğun, umudun, sağlık ve bereketin bol olduğu 2020 yılının ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya barış, sevgi ve mutluluk getirmesi dileği ile Ağrılı hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA