Savcı Sayan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan oldu. AK Parti adayı Savcı Sayan, Ağrı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ağrı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan ile ilgili seçim sonuçları ve Ağrı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Ağrı belediye başkan adayı Savcı Sayan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ağrı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ağrı aday yarışı ve Ağrı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ağrı Seçim Bilgileri

Ağrı belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ağrı belediyesi için katılım oranının ise % 75,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ağrı toplam seçmen sayısının ise 64.435 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.770 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ağrı belediye başkan adayı olarak gösterilen Savcı Sayan, Ağrı yarışında % 55,60 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Savcı Sayan toplamda 25.789 adet oy sayısına ulaştı.

Savcı Sayan Kimdir?

Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı. Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.

AK Parti Ağrı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.