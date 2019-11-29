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Savcıdan Ceren Damar Şenel davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

29.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:56
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Savcı, olayın gerçekleşme sürecini özetledi.
Hikmet'in, Şenel'e iki el tabancayla ateş ettikten sonra 17 kez bıçakladığını belirten savcı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesindeki "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
Devam eden duruşmada müdahil avukatları beyanda bulunuyor.
Savcıdan Ceren Damar Şenel davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceren Damar, Güncel

Kaynak: AA


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