25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi

Kırşehir 'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Barajı'nda, balıkçılar tarafından yakalanan 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Merkeze bağlı Savcılı Barajı'nda balıkçıların oltasına takılan 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri hayrete düşürdü. Güçlükle baraj kenarına çekilen 25 kiloluk aynalı sazan balığı, hem görüntüsü hem de ağırlığıyla dikkat çekti.

İLK DEFA BU BOYUTTA BİR BALIK YAKALANDI

Barajda, ilk defa böyle büyük bir balık yakaladıklarını belirten balıkçı Hayati Demirel, oltaya takılan 25 kiloluk balığı sudan çıkartmak için epey uğraş verdiklerini, barajda ilk defa böyle büyük bir balık yakaladıklarını söyledi.