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Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı

Mersin'de intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

29.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:50Savcılığa yazılan notla başlayan soruşturmada 7 tefecilik zanlısı tutuklandı
'de intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan not üzerine başlatılan "tefecilik" soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma çerçevesinde firari 3 zanlının arandığı bildirildi.
Olay
Başsavcılık, geçen yıl intihar eden mağaza sahibi Ö.S'nin cebinden çıkan mektupta yer alan tefecilik iddialarına ilişkin soruşturma başlatmış, 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Polis ekiplerince zanlılardan 15'i yakalanmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 280 bin lira ve 3 bin avro ile çok sayıda senet ve çek ele geçirilmişti.
Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, birine de sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenilmişti.

Başsavcı, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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