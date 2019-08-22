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Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, kitabın dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

22.08.2019 18:48
Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, içeriğinde Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca, savcılık kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına da karar verdi.

YAZARI BELLİ DEĞİL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yazarı belli olmayan "Put Adam" isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğunu belirledi. Savcılık bu kapsamda, kitabı yayınlayan yayınevi yetkilileri hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Savcılık Atatürk'e yönelik hakaret içeren Put Adam kitabının satışını yasakladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

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