Son Dakika! ABD Savcılığı, Hakan Atilla'nın "Cezası Artırılsın" Başvurusunu Geri Çekti

Mahkemenin eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, başvurusundan vazgeçti. Mahkeme savcılıktan temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık'a kadar sunmasını talep etmişti.

BAŞVURU GERİ ÇEKİLDİ

Dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

25 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLECEK

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla, da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı. Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.