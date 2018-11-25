25 Kasım 2018, 13:06
»»

Savcılık, Ivana Sert'e "Motor" Diyen Peker Açıkalın'ı Suçsuz Buldu

Ünlü sunucu Ivana Sert'in, "Bana motor dedi" diyerek oyuncu Peker Açıkalın'dan şikayetçi olduğu dava, karara bağlandı. Savcılık, Açıkalın'ın bu sözünü, sözün direkt olarak Sert'e söylemediği ve duraksayarak sarf ettiği için suç saymadı.

Başarılı oyuncu Peker Açıkalın, filmde birlikte rol aldığı arkadaşı Ivana Sert için "Motor" kelimesini sarf etmesi üzerine, ünlü sunucu, Açıkalın'dan şikayetçi olmuştu.

"KİŞİLİĞİM ZEDELENDİ"

Bir filmde Ivana Sert ile başrolü paylaşan Peker Açıkalın, geçtiğimiz aylarda bir programa katıldı. Ekranda rol arkadaşını eleştiren Açıkalın, Sert için "O sanatçı değil, moda ikonu" deyip 'Motor' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Sert, "Kişiliğim zedelendi" diyerek savcılığa başvurdu.

DURAKSAYARAK SÖYLEDİĞİ İÇİN SUÇ SAYMADI

Ivana Sert'in oyuncu Peker Açıkalın'ın kendisine "motor" dediği için yaptığı şikâyet karara bağlandı. Savcılık, Açıkalın'ın bu sözünü, direkt olarak Sert'e söylemediği ve duraksayarak sarf ettiği için suç saymadı.

PROGRAM KAYITLARI İNCELENDİ

Başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı programın kayıtları incelendi. Savcılık, Açıkalın'ın sözlerini direkt Sert'e söylemediğini belirtip takipsizlik kararı verdi. Kararda hakaret suçunun oluşması için, 'doğrudan ve duraksamaya yer vermeden sövme' olması gerektiği belirtildi.

25 Kasım 2018 Pazar 13:06



YORUMLAR (13)
ÖYLE DEMEK İSTEMEMİŞ: Motor demedi madur dedi, boşamışlar manasında. Hızlı söyledi yanlı anlaşıldı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURAT: Doğru söze ne denir ki
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
AYNEN: ölsede hevla yesek.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
TYFG: ne dseydı
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BİR BİLEN: merakım şu; neden hep akepe nin adayları tanıtılıyor onlardan başka aday yok mu bu memlekette.... bu nasıl bir yalakalıktır böyle ayıptır ayıp gazeteci dediğin tarafsız olur. zorunuza gider şimdi ama ahlaksızsınız
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın