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Savcılık tahliyelere itiraz etti, 5 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit Cumhuriyet Savcılığı, dün 12 zanlı hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.

08.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:58 Savcılık tahliyelere itiraz etti, 5 zanlı tutuklandı
'in Cumhuriyet Savcılığı, dün 12 zanlı hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Bunun üzerine üst mahkemece şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan 12 zanlıdan 5'i, savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme tarafından tutuklandı. Polis tarafından yapılan operasyonda 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirilmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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