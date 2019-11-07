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Savcılıktan 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama

FATİH'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı.

07.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:26 Savcılıktan 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama

FATİH'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu Tosun tarafından basın mensuplarına sözlü olarak yapılan açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gidildiği, ikamete girildiği, evin salonunun kapısına 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı not yapıştırılmış olduğu, tehlikeli durum olabileceğinden AFAD'a haber verildiği belirtildi. Olay yerinde bulunan bardak ve eşyaların incelemeye gönderildiğini de belirten savcı Tosun, "Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır" ifadelerini kullandı. Salonda bulunan "Dikkat siyanür var" yazısının kimin el ürünü olduğuna dair incelemelerin, ölenlerin telefonlarının, yapmış olabilecekleri tüm yazışmaların da inceleneceğini ifade eden savcı Tosun, ölümlerinin peş peşe mi, aynı anda mı olabileceğinin de araştırıldığını kaydetti. Savcı Tosun, olayın bütün boyutlarıyla, çok yönlü olarak araştırıldığını ve başsavcılıkça ilerleyen günlerde de kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi. Olay yerine giden ilk ekiplerin ise biri kadın biri erkek iki kardeşin yan yana sırt üstü yatar vaziyette bir odada, biri kadın diğer kardeşlerin ise ayrı odalarda yatar vaziyette bulunduklarını, bu kardeşlerden birinin, diğer kardeşlerinden farklı olarak yüz üstü yatar vaziyette olduğunu tespit ettikleri belirtildi. 

MİMAR SİNAN'DAKİ ARKADAŞLARI DA TALEPTE BULUNMUŞÖte yandan ailenin yakın dostu olduğunu belirten Serpil Alkan'ın dışında Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Üniversitesi'nden arkadaşlarının da cenazeleri almak için savcılığa talepte bulundukları öğrenildi.



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Kaynak: DHA

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