Savcılıktan darp edilen otizmli genç açıklaması
Savcılıktan darp edilen otizmli genç açıklaması Avcılar'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dövülmüştü.
10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:44
Savcılıktan darp edilen otizmli genç açıklaması
İSTANBUL - Avcılar 'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dövülmüştü. Gencin ailesinin şikayetçi olmasının ardından, şüpheli O.M. emniyette ifade vermiş ancak serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.Olay, Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Erdem teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi. O.M. araçtan inerek Erdem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.'yi göz altına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Bugün ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O. M.'nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını aktardı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konuları göz önünde bulundurarak, O.M.'nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini açıkladı.
İSTANBUL - Avcılar 'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Erdem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dövülmüştü. Gencin ailesinin şikayetçi olmasının ardından, şüpheli O.M. emniyette ifade vermiş ancak serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.Olay, Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Erdem teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi. O.M. araçtan inerek Erdem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.'yi göz altına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Bugün ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada mağdur Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli O. M.'nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını aktardı. Başsavcılık daha sonra mağdur Taha Alper Erdem'in otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konuları göz önünde bulundurarak, O.M.'nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Savcılıktan darp edilen otizmli genç açıklaması
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