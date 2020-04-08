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Savcılıktan İmamoğlu'nun suç duyurusuna işlem yapılmadığı iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karşın 12 gündür işlem yapılmadığı iddialarının yer aldığı bir habere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

08.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:56
Savcılıktan İmamoğlu'nun suç duyurusuna işlem yapılmadığı iddiasına yalanlama
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karşın 12 gündür işlem yapılmadığı iddialarının yer aldığı bir habere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Başsavcılık, suç duyurusunun yapıldığı gün işlemlerin başladığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine tehdit mesajı gönderen ve İmamoğlu'nun avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkında suç duyurusunda bulunulan T.G. hakkında başsavcılıkça 12 gündür hiçbir işlem yapılmadığına ilişkin bir gazetede çıkan habere yönelik başsavcılıkça açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, suç duyurusunda bulunulan 28 Mart günü işlemlere başlandığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği kaydedildi.

" 'Acele iş' başlığı altında"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e-posta ile tehdit eden T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 'İlgili emniyet birimlerine şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı' şeklindeki gerçeğe aykırı haber nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Müştekinin avukatları tarafından yapılan 28 Mart tarihli suç duyurusu aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma defterine kaydedilmiş. 'Acele iş' başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart tarihli yazı ile de; 'Şüphelinin açık kimlik ve adresinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması' talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa
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