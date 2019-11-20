Haberler » Güncel » Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı - Haber

Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın "Tehdit ediliyorum" şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tedbir kararı alındı.

20.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:58

Alınan bilgiye göre, Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu.

Fikriye Vatan, ifadesinde, oğlu Şaban Vatan'ın halen ikamet ettikleri ilçesine bağlı Ören beldesindeki evine ara ara geldiğini, kendisi ile büyük oğlu Muhammet Vatan'ı kastederek, "kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet'i öldüreceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, yine yaklaşık bir ay önce de evde bulunan ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını ileri sürdü.

OĞLUNUN EVİNE GELMEMESİNİ TALEP ETTİ

Şaban Vatan'ın, torununun ölümünden kendisi ve büyük oğlunu sorumlu tuttuğunu kaydeden Fikriye Vatan, bu davranışları ile tehditlerinden rahatsız olduğunu, kendisine zarar vermesinden korktuğu gerekçesiyle oğlu Şaban Vatan'ın evine gelmesini istemediğini aktardı.

TEDBİR KARARI ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda tedbir kararı alındı.

NE OLMUŞTU?

Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı

Eynesil, Görele, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:13 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:12 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:12 Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
00:11 Tartıştığı dayısı tarafından bıçaklandı
00:09 "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin galası yapıldı
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 00:20:52