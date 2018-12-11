Savcının Kızına Cinsel Saldırı Davasında Sanığa İlk Celsede Tutuklama

11 Aralık 2018 Salı 16:16



11 Aralık 2018 Salı 16:16

Savcının kızına cinsel saldırı davasında sanığa ilk celsede tutuklama İSTANBUL - Cumhuriyet Savcısının kızı üniversite öğrencisi E.B.B.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık davanın ilk celsesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duruşma sonrasında karara ilişkin konuşan savcı, "Yargı gerekeni söyledi" dedi. Ataşehir'de Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt'un üniversite öğrencisi kızı E.B.B.(21)'nin arkadaşının ısrarı üzerine gittiği evde cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla 25 yaşındaki sanık C.E.G.'nin yargılanmasına başlandı. Anadolu 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık C.E.G. katılırken, taraf avukatları, Türk Hukukçu Kadınlar Derneği avukatları ile mağdur E.B.B.'nin babası Ferhat Bozkurt ve annesi Berkay Bozkurt da duruşmaya katıldı. Mağdur avukatlarından biri söz alarak mağdur E.B.B.'nin eğitim için yurt dışında olduğunu söyledi. Ailenin davaya katılma talebi reddedildi Duruşmada söz alan mağdurun babası Ferhat Bozkurt, "Kızım reşittir kendi adıma suçtan zarar gördüm. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan dernek adına davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, mağdurun reşit olduğu gerekçesiyle mağdurun anne ve babası ile Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nin davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi. "Birlikte alkol aldık" Duruşmada savunma yapan sanık C.E.G., "Olay günü arkadaşım Y.A. ile sohbet ederken sosyal medyada Ş.Ş.'nin hikayesini gördü. Ona mesaj attı görüşelim diye. O da kabul etti. Ben ek iş yapıyordum, işten çıktım. Yoldan Ş.Ş. ve arkadaşını aldık. Yanında daha önceden tanımadığım E.B.B. de vardı. Benim evim müsait olduğu için birlikte benim evime geldik, alkol aldık. Sonra Y.A. ile Ş.Ş. sigara içmek için balkona geçtiler. Ben sigara kullanmıyorum, E.B.B.'yle salonda kaldık. Biraz sohbet ettik. Benim aile fotoğraflarıma baktı. 'Ailenle aran nasıl' diye sordu. İyi olduğunu söyledim. Kendisi biraz duygusallaştı. Aramızda bir yakınlaşma oldu. Daha sonra yanımda kalkarak midem bulandı, heyecanlandım deyip balkona geçti" dedi. "Mağdurun rızasıyla yakınlaştık" Sanık savunmasının devamında mağdurla birlikte yatak odasına geçtiklerini ve mağdurun rızasıyla aralarında yakınlaşma olduğunu söyleyerek, "Bu sırada Y.A.,'çocuk odasına geçelim' dedi. ve oraya geçtiler. Begüm bir anda telaşlandı, 'ne oluyor' dedi ben de, 'sakin ol, herhalde dışarı çıktılar' dedim. Biz yine öpüşmeye devam ettik. Mide bulantısının arttığını söyledi. Sonra balkona geçti, bana 'Y.A. ile Ş.Ş. nerede' diye sordu. Ben de gelirler dedim. Odaları kontrol etti, sonra banyoya girdi, kapıyı kilitledi. Ne olduğunu anlamadım ben. Kapıyı açmak istedim, açamadım. Kendisine bir şey yapacağını düşündüm" diye konuştuk. Mağdura polis ve silahının olduğunu söylemediğini söyleyen sanık C.E.G., "Bizim kapının aynası buzlu göremediğimden kapının camını kırdım, kapının kilidini içten açtım. Arkadaşlar yanımıza geldi. Y.A. bana 'niye camı kırdın' dedi, ben de 'bir şey yapacağından korktum' dedim, biraz oturduk. Hiçbir sorun yoktu. Ş.Ş.bizi bırak dedi alkollüydüm 'bırakamam' dedim. Y.A. da onlara, 'sizi taksiyekadar bırakayım' dedi. Birlikte kapıdan çıktılar" dedi. Duruşmada söz alan mağdur avukatları da sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık hakkında ilk celsede tutuklama kararı Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık C.E.G.'nin üzerine atılı suçun niteliği, delilleri karartılması yönünde şüphenin ortaya çıkması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. "Yargı gerekeni söyledi" Duruşma sonrasında karara ilişkin konuşan mağdurun babası Ferhat Bozkurt, "Yargı gerekeni söyledi. Bir hata düzeltildi. Gereğini mahkeme takdir etmiştir" dedi. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan ise, "Sanık cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından yargılanıyordu. Burada kadının beyanı esastır. Bunu vatandaşlara da duyurmak istiyoruz. Güzel bir savunma sonucunda sanığın tutuklanmasına karar verildi. Şimdilik karardan memnunuz. Kadının rızası olmadıktan sona kimse kimseye cinsel tacizde bulunamaz" dedi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Ağustos 2018 tarihinde müşteki E.B.B'nin arkadaşı Ş.Ş. ve arkadaşının kuzeni Y.A'nın daveti üzerine şüpheli C.E.G'nin Ataşehir'de bulunan evlerine gittiği, burada birlikte alkol aldıkları anlatıldı. Şüpheli ve müştekinin yatak odasına geçtikleri kaydedilirken, şüpheli C.E.G'nin burada müştekiye rızası dışında cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin bir şekilde şüphelinin elinden kurtulduğu, sonra bağırarak odadan çıktığı,banyona geçip kapıyı kilitlediği, C.E.G'nin müştekinin arkasından gittiği ve camı kırarak açtığı belirtildi. İddianamede, şüpheli C.E.G'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan, 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.