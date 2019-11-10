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Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Samsun'da cumhuriyet savcısının kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Savcı Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.

10.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:45

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı kontrolünden çıkan cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Alev alan cipte sürücü zabıt katibi Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz yaralanırken, kızları Zehra (8) ise hayatını kaybetti.Diğer otomobildeki 5 kişi ise yaralandı. Alevlere müdahale eden bir polis memuru da dumandan etkilendi.

Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkisinde çarpıştı.

SAVCININ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti. Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Ümit Yılmaz, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


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