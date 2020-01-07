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Savcının oğlunun tahliyesine itiraz reddedildi

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

07.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:27 Savcının oğlunun tahliyesine itiraz reddedildi
'de kız arkadaşını darp eden, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de Görkem Sertaç Göçmen bir alışveriş merkezinin önünde kız arkadaşını darp etmiş, kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine araç sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Göçmen hakkında 32 yıla kadar hapis cezası istenen davanın dün görülen celsesinde tahliye kararı verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesinin bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup yargılamanın geldiği aşama itibariyle tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi. - İSTANBUL

Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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