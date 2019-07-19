Savcının oğlunun yargılanmasına devam edildi

Bakırköy'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ELİNDEKİ PENSE İLE KAFAMA VURDU" Duruşmada söz verilmesi üzerine konuşan müşteki Zişan Mert D. (17) olay günü bir araçtan bayan sesi geldiğini ve şiddet uygulandığını gördüğünü söyledi. Zişan Mert D. "Arabadaki bayan şahıs 'yardım edin' şeklinde bağırıyordu. Ben uyarmak amacı ile aracın yanına doğru gittim. Şahıs araçtan inip bana yumruk ile vurdu. Yumruktan sonra kafama ve omzuma da birkaç kez vurdu, olay yerindekiler bana yardım için geldiler. Şahıs aracına binerek normal istikamette değil ters istikamette ve kaldırımın üzerinden gitmeye başladı. Kaldırımdakilerin üzerine doğru gitti. 10 dakika kadar sonra yanında iki şahıs ile birlikte araçla geri geldiler. Şahsın elinde pense vardı. Bana doğru gelip üçü birlikte vurdular. Sanık elindeki pense ile kafama vurdu. Ben daha sonra hastaneye gittim. Şikayetçiyim" dedi. Zişan Mert D.'nin avukatı ise sanığın elindeki pensenin silah mahiyetinde olduğunu söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"ZİŞAN'IN KAFASINDAN KAN AKTIĞINI GÖRDÜM" Söz verilen müşteki Muhammet Ali Yalçın (23) ise olay günü bir dönercide yemek yediğini söyleyerek "Bir ara bir gürültü duyunca oturduğum yerden kalkıp bakmak istedim. Sanığın kaldırımda birçok vatandaş olmasına rağmen aracını insanların üzerine sürdüğünü gördüm. Benim de sağ kalçam ve sağ dirseğime aracı ile çarpıp devam etti. Araçta bir bayan şahıs vardı. Bayanın 'yapma dur' şeklinde bağırdığını duydum" dedi. Muhammet Ali Yalçın, sanığın araçla ayrıldıktan 15 dakika kadar sonra olay yerine tekrar geldiğini ancak Zişan Mert D.'nin kafasına pense ile vurulma anına ilişkin bir bilgisi olmadığını söyledi. Yalçın, Zişan'ı gördüğünde elleri ile başını tuttuğunu ve kafasından kan aktığını gördüğünü eklediği beyanına sanıktan şikayetçi olduğunu aktardı.

"KALÇAMDA KIRIK OLUŞTU, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM" Duruşmada beyanına başvurulan bir diğer müşteki Cebrail Şık (36) ise olayın yaşandığı civarda bir güzellik merkezi işlettiğini ve olay günü araçta bir kadın ile sanığın tartıştığını söyledi. Şık "Bu sırada Zişan sanık ile tartıştı ve çevredekilere de 'gelin' dedi. Zişan sanırım erkek şahsı uyarmak istiyordu. Sanık araçtan indi ve Zişan ile tartıştılar. Ben bu tartışmada sanığın Zişan'a vurduğunu görmedim. Sanığı aracına bindirdim, ters döndü. Ben sanığın aracına müdahale etmek istedim ama bu sırada araç beni başka bir aracın arasına sıkıştırdı. Bundan dolayı kalçamda kırık oluştu. Uzun süre tedavi gördüm. Şikayetçi değilim" dedi. Müşteki Ahmet Seven ise aracına sürtülmesi nedeniyle zarar gördüğünü söyleyerek bu zararın giderildiğini bu nedenle şikayetçi olmadığını söyledi. Müşteki Canberk A. ise (17) ayağının üzerinden araç ile geçildiğini söyleyerek olay nedeniyle şikayetçi olmadığını beyan etti.

Sanığın olay tarihindeki kız arkadaşı müşteki A.A.'nın avukatı ise yoğun kasıt altında suçun işlendiğini söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını aktardı.

"OLAY ZİŞAN'IN KALABALIĞI ÜZERİME TOPLAMASI NEDENİYLE YAŞANDI" Tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ise müşteki Zişan'ın kendisinden küçük olduğunu söyleyerek yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Göçmen "Biz Zişan ile tartıştığımızda A.A. arabada yalnızdı, istese gidebilirdi. Olay müştekilerden Zişan'ın kalabalığı lüzumsuz yere benim üzerine toplaması nedeniyle yaşanmıştır. 10 aydır tutukluyum. Yaşananlardan dolayı pişmanım tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunmada bulundu. Sanık avukatı ise yaşanan olay sonucu herhangi birinin uzvunu kaybetmediğini, sanığın 2 üniversiteyi aynı anda okuduğu için tutukluluğunun mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti Görkem Sertaç Göçmen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu. Görkem Sertaç Göçmen'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma ' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA