Savran Klinik Kurucusu Özlem Candemir, Sağlık Turizmi'nin Dinamiklerini Haberler.com'a Anlattı

Bize Savran Klinik'in hikayesini anlatır mısınız?

Merhaba,ben Özlem Candemir. Savran Klinik Kurucusu ve Koordinatörüyüm. Savran Klinik, plastik cerrahi, saç ekimi, medikal estetik, diş ve obezite cerrahisinde kendi bünyesindeki doktorlar ile en iyi şekilde hizmet almanızı sağlayan bir klinik... Savran Kliniği kurma ve işletme fikri kafamda kurduğum bir ütopyanın gerçeğe yansıması aslında. Yıllardır plastik cerrahi hastane ortamında olup hastaların yaşadığı sosyal ve psikolojik soruları görüp ''Keşke Bu Organizasyon Şöyle olsa ''dediğim bir çok süreci kendi yöntemlerimle düzenlediğim her şey bu klinikte mevcut.

Hangi hekimlerle çalışıyorsunuz?

Öncelikle bu klinik Dr. Ali Osman APAYDIN ve Dr. Cahit VURAL'a ait bir markadır ve aracı firma değildir. Branşında uzman hekimler, hastanın her sürecinde bizimle birlikte ilerliyorlar. Savran Klinik bünyesinde işlem yaptırmak istediğiniz zaman konuyla ilgili bilgiler, alanında uzman çağrı merkezi ekibi tarafından sağlanır hizmet burada başlar ve etkin iletişim becerileri sayesinde İstanbul'a daha gelmeden güven köprüsü her dilde kurulmuş olur.

Özlem Candemir

Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir?

Çok uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak Savran'ın tam anlamıyla eşdeğer hizmetler veren bir rakibi olduğunu düşünmüyoruz. Savran Klinik işlem öncesi ve sonrası kişiye özel refakat hizmeti sunmakta olan farklı bir yapıdır. Şirketin esas kuruluş amacı, hasta ile doktor arasında doktorun tek başına ilgilenmesinin mümkün olamadığı, hastanın bütün süreçlerde işlemleri rahat bir şekilde tamamlamaya yönelik bütün organizasyonun başarıyla tamamlanmasını sağlamaktır. Gününü bir tane veya en fazla iki tanesaç ekimi işlemine veya estetik plastik operasyona ayıran hekimlerimiz var. Hem yorgun olmuyorlar hem de hastayla daha uzun süre ilgilenip sorularını birebir cevaplayabiliyorlar.

Yurt dışından gelen hasta hangi aşamalardan geçiyor, uzaktan fiyat belirlemek zor değil mi?

İşlem yapılmadan önce ilk olarak hasta çağrı merkezimizi arayarak hasta danışmanı ile soruları cevaplanıyor.Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu ise fiyatların herkes için aynı ve sabit olmasıdır. Fiyatları belirleyen durumlar ise hastanın işlem için gelmeyi düşündüğü tarih,ön rezervasyon uygunluğu ve kaç kişi gelecekleridir. Alışılmışın aksine yurt içi yurt dışı fiyat farkı yoktur. Fiyatlar kampanyalar dahilinde değişiklik gösterse de kampanyalar sosyal medya üzerinden duyurulduğu gibidir. Fiyat, hastanın gelmek istediği tarihe göre sistem üzerinden belirlendiği için hasta danışmanı fiyat konusunda inisiyatif alamaz. Hasta danışmanı yalnızca hastaya uygun tarihlere göre en uygun fiyata gelecek kampanyadan faydalandırmak durumundadır.

7/24 Hasta Danışmanı Desteğimiz Var

Hasta işlemi yaptırmaya karar verdiğinde nasıl bir süreç onu bekliyor?

- Hasta işlem için randevu aldığı takdirde yaşadığı ülkeden İstanbul'a gelene kadar hasta danışmanına sorduğu her soruya Whatsapp uygulaması üzerinden anında cevap alır.

- Hastanın planladığı ameliyat tarihinden en az 1 gün öncesinde mesai saatleri içerisinde gelmesini tavsiye ediyoruz, hasta uçaktan iner inmez, ekibimiz tarafından karşılanıyor ve Nişantaşı'ndaki kliniğimize getiriliyor, burada ön görüşmeleri yapılmadan önce işlem sırasında ve işlem sonrasındaki bütün organizasyon boyunca ona yol arkadaşlığı edecek olan hasta danışmanı ile tanışıyor.

- VIP Transfer hizmetiyle hastanın İstanbul içinde de rahatlığına önem veriyoruz.veriyoruz. Bizim VIP transferden kastımız hastayı yalnızca hava alanından alıp hastaneye getirmekten ibaret değil. Doktoru ile ön görüşmesi tamamlandıktan sonra otele ya da kalacağı yere bırakılması, ertesi gün ameliyat saatinden önce kaldığı yerden alınması, işlem öncesi hastane yatışı, tahliller ve doktor planlaması esnasında hasta danışmanı hep hastanın yanında bulunmaktır.

- Ameliyat sonrası hastane hemşirelerinin ve doktorun ziyaretleri dışında Savran Kliniğin hemşiresi ve hastanın kendi danışmanı hastayı sık sık ziyaret eder ve hastanın yatak başı ihtiyaçlarına destek olur. Hasta taburcu edileceği sırada ekip çalışanımızdan bir kişi hastaya destek olur ve ona VIP servisine kadar eşlik eder. Hasta VIP servis ile otele ya da kalacağı yere gönderilir.

- Hastanın kontrol gününe kadar yara bakımı ve ağrı kontrolü konusunda 7/24 hasta danışmanı kendisine gerek telefon ile gerekse de otel ziyaretleri ile destek olur.

Kimse Günde 8 Ameliyat Yapan Bir Cerrahın 8. Hastası Olmak İstemez!

Kontrol günü bulunduğunuz yerden araç ile alınırsınız doktorunuz tarafından kontrolünüz ve pansumanınız yapılır. Size yapılması gereken her şeyi doktorumuz, hemşiremiz ve hasta danışmanımız anlatır. Gerekirse yedek korse, uçak raporu gibi ekstra ihtiyaçlarınız hasta danışmanı tarafından karşılanır . Ardından VIP aracınız hava alanına ya da kalacağınız yere bırakır. Dolayısıyla hastanın taksiye binmesine gerek kalmadan, İstanbul'un trafiğine girmeden, sosyal sorunlar yaşamadan, sorunsuz bir operasyon geçirmesi için çağrı merkezinden şoförüne, doktorundan hemşiresine kadar tamamlayıcı bir sağlık hizmeti verilir. İşte biz buna ''Kapsayıcı Özel Refakat Hizmeti'' diyoruz. Kurguladığımız bu proje son 2 yılda hasta memnuniyetini arttıran faktörlerden biri oldu ve dile getirilen memnuniyetler sayesinde bilinirliğimizi de arttırmış olduk. Sadece özel refakat hizmeti değil doktorlarımızın birebir güvenli hizmet vermesi adına yaptığımız yapılandırma da çok iyi sonuçlar almamızı sağladı. Günlük randevu sayısına getirdiğimiz sınırlandırma hasta güvenliği açısından çok değerlidir. Çünkü kimse günde 8 ameliyat yapan bir cerrahın 8. hastası olmak istemez :) Özellikle saç ekiminde ve plastik cerrahide bu sayılar çok minimaldir ve bu sayede hasta butik bir hizmet almış olur.

Bir Hasta İçin Seferber Olduk Ama Mutlu Edemedik

Sizi etkileyen vakalar var mı? Aklınızdan çıkmayan olaylar?

Olmaz mı... Hasta memnuniyeti hem Kliniğimiz hem de benim için olmazsa olmazdır. Sürecin her aşamasında hastanın mutlu olması ekip arkadaşlarımın ve çalıştığımız hekimlerin önceliğidir. Daha önce kliniğimize gelen 2 hastamızın memnuniyeti üzerine kliniğimize gelen başka bir hastamız vardı. Bazen hastalara ne yaparsanız yapın başa çıkılmayan sorunlar da olabiliyor. Bu hastamız bütün süreç boyunca bütün desteklerin yanı sıra ekstra özel istekleri bulunuyordu. Ancak hastamız kozmetik sektöründe çalıştığı için "memnun kalırsam çok sayıda arkadaşım kliniğinize gelecek" diyordu. Halbuki verdiğimiz ilgi, özen ve titizlik bütün hastalarımız için aynıdır bizde.Savran Klinik bünyesinde çalışan bütün ekip çalışanlarımız, hastalarına eşit ilgi göstermektedir. Bu nedenle hastamızın talepleri ekibimiz tarafından karşılanarak, İstanbul'a gelip aylar öncesinden doktorumuzla ön görüşme gerçekleştirdikten sonra bütün planlamalar başarıyla hazırlanır.

Pazar Günü Tüm Ekip Seferber Oldu

Bahsettiğim hasta yılın bizim için en yoğun haftasında geldiği için kliniğimiz ilk kez pazar günü bütün ekip çalışanları ile bu hasta için hizmet verdi. İlk kez farklı bir markaya ait protez kullandık ve bunu pazar günü o markadan tedarik etmek için başarılı adımlar attık. Hasta danışmanımız kendisine bütün süreçte her konuda yardımcı oldu ve doktorumuz pazar günü hastamız içinön muayene gerçekleştirdi ve ameliyat için hastahane seçildi. İşlemlerin hepsi adımlarına uygun şekilde tamamlandı.Hastamız ertesi gün taburcu edilerek, hemşiremiz ve hasta danışmanımız ile VIP servisimizle oteline bırakıldı. Ardından hastamız kendisini iyi hissetmediğini söylediği için akşam saat 22:30'da tüm ekip otele gittik.Ardından kendisi için neler yapabileceğimiz üzerine konuşuldu ve sadece ağrı konusunda fazla endişeli olduğu gözlemledik. Ertesi gün hastamız, hasta danışmanı ile iletişime geçtiğinde antibiyotiğin kendisine bulantı yaptığını söyledi.Konu hekime ilettik. Doktorumuz tarafından başka bir antibiyotik reçete edildi ve hasta danışmanı reçetede yer alan ilacı kendisine nöbetçi eczaneden alıp gece de olsa teslim etti. Herhangi bir acil duruma karşı hasta danışmanımıza otelin Lobisine inmesini ve sabaha kadar beklemesini söyledim.

Hasta, Kamera Arkasındaki Ekibi Bilmiyor, Tehditler Yağdırıyor

Hasta danışmanı görevini tamamladıktan sonra saat gece 1'de hastamız beni aradı. Tehtidkar bir şekilde konuştu . Verilen bu kadar kıymetten sonra şaşırdım ama hasta psikolojisi sonuçta diyerek hakaretin üstünde durmadım pek. Ertesi gün yine hastamız için hemen doktor görüşmesi ayarladık. Kontrol günü olmadığı halde ekibimiz kendisi için hemen araç tahsis ederek kontrole getirildikten sonra kaldığı yere bıraktı. Ancak bu süreçte klinik hasta danışmanımızın da duyduğu hakaretlere şahitlik ettim. Bu nedenle konunun şahsımla ilgili olduğunu düşündüğüm için organizasyonu uzaktan yönettim. Hastamız 1-2 gün sonra yeniden kontrolle geldikten sonra yine VIP aracımız ile götürüldü. Yedek korse ücretli olsa da kendisinden ücret alınmadan, temin edildi gece vaktinde kendisine teslim edildi. Harika sonuçlanan işlemler, titiz ve uzun mesai çalışması sonucunda malesef hastamızın yüzü güldürülemedi. Bütün işlemler kusursuz tamamlandığı halde Savran Klinik'i kimseye önermeyeceğini ve kendisine bu kliniği öneren kişilerin de aslında benden memnun olmadıklarını ifade etti. Ancak bu durumda;Hastamızın söylediğine göre şikayeti ameliyattan sonra beni görememekmiş. Ancak ben ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hiç bir aşamada Klinik Kurucusu olarak organizasyon şeması içerisinde böyle bir görevim bulunmuyor. Doktor ameliyatı profesyonel şekilde tamamlıyor, hemşireler pansumanlarını yapıyor, otel hazır bir şekilde hastayı bekliyor ve şoför kapıda, danışman göz teması kurabileceği uzaklıkta. Bu mutlu tabloda ben de arka planda tüm hastalarımız için kontrolleri gerçekleştiriyor, herhangi bir beklenmeyen komplikasyonlarla ilgili kriz masası oluşturuyorum. Yanlarında olmasam bile o dakikalarda hasta ne durumda, danışman nerede, hekim ne yapıyor, hastanın ne zaman ilaç içmesi gerekir gibi birçok şeyi biliyor, kontrol edebiliyorum.

İşlem Sonrasında Ailesiyle Türkiye'ye Tatile Gelen 1000'lerce Hasta Var

Büyük bir sabır ve özveri işi olduğu çok belli. sakinliğinizi nasıl koruyorsunuz?

Konu en başta sağlık, yurt dışından gelen ve çoğu zaman İstanbul'u hiç bilmeyen hasta ve ameliyat süreci ise tanıdığı bir refakatçiden daha sabırlı, daha yardımsever, daha bilgili olmak zorundayız. Yurt dışından gelen hastalarımız kendilerini burada yalnız hissetmiyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi 7 gün 24 saat tüm ekibe ulaşabiliyor, isteklerini dile getirebiliyorlar. Bizi en mutlu eden şey ise hastalarımız ameliyat sonrası ülkelerine geri dönüyor ve bizimle iletişimi hiç koparmıyorlar. Böyle 1000'lerce insan var.İyileştikten sonra da gezmeye ülkemize aileleriyle gelip, bizi ziyaret ediyorlar. Bu geri dönüşler de işin içindeki tüm yorgunluğu alıp götürürken,hepimizi tatmin ediyor.