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Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı.

Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı.

07.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:17
Savrun Çay 'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı..."Nereden geldiğini bilmiyorum ama topluyoruz"
OSMANİYE - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde şehir merkezinin içinden geçen Savrun çayı üzerinde bağ haline getirilmiş tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler görenleri şaşırttı.
Türkiye 'nin turp ve ıspanak ihtiyacının yarIdan fazlasının karşılandığı Kadirli ilçesinde şehrin merkezinden geçen Savrun çayı Ispanak aktı. Savrun çayının geçtiği Cemalpaşa mahallesi köprüsünün altından yüzerek ilerleyen ıspanak bağlarını gören kimi vatandaşlar cep telefonu ile durumu görüntülerken kimi vatandaşlar ise akarsu kenarına inip ıspanak topladı.
Turp ve ıspanaklar Savrun çayının şehri merkezinin yukarı taraflarında kurulan havuzlarda yıkanarak paketleniyor. Savrun çayından akan ıspanağın bu havuzlardan birinden çaya karıştığı düşünülüyor. Savrun çayı kenarında ıspanak toplayan bir vatandaş, "Nereden geldiğini bilmiyorum ama topluyoruz" diyerek akarsudaki ıspanak bağlarının bir kısmını topladı. Savrun Çay’ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Türkiye, Kadirli, Çay, Genel

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Savrun Çay'ında tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler şaşırttı.
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