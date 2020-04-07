Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Savrun çayında şaşırtan görüntü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir merkezinin içinden geçen Savrun çayı üzerinde bağ haline getirilmiş tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler görenleri şaşırttı.

07.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:21
Savrun çayında şaşırtan görüntü
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde şehir merkezinin içinden geçen Savrun çayı üzerinde bağ haline getirilmiş tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler görenleri şaşırttı.

Türkiye 'nin turp ve ıspanak ihtiyacının yarıdan fazlasının karşılandığı Kadirli ilçesinde şehrin merkezinden geçen Savrun çayı ıspanak aktı. Savrun çayının geçtiği Cemalpaşa Mahallesi köprüsünün altından yüzerek ilerleyen ıspanak bağlarını gören kimi vatandaşlar cep telefonu ile durumu görüntülerken kimi vatandaşlar ise akarsu kenarına inip ıspanak topladı.

Turp ve ıspanaklar, Savrun çayının şehir merkezinin yukarı taraflarında kurulan havuzlarda yıkanarak paketleniyor. Savrun çayından akan ıspanağın bu havuzlardan birinden çaya karıştığı düşünülüyor. Savrun çayı kenarında ıspanak toplayan bir vatandaş, "Nereden geldiğini bilmiyorum ama topluyoruz" diyerek akarsudaki ıspanak bağlarının bir kısmını topladı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Türkiye, Kadirli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Savrun çayında şaşırtan görüntü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi - Haber 18:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı - Haber 18:09: Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı - Haber 18:09: Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü - Haber 18:09: Jandarma, yasak yüzünden evden çıkamayan adamın tarlasını sürdü - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:32: Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler