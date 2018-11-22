Şavşat Kaymakamı Göktaş'tan Köy Ziyareti

Şavşat
Kaymakamı Musa Göktaş, köy ziyaretinde bulundu.
İlçeye bağlı doğal güzellikleriyle ünlü Veliköy
köyünü ziyaret eden Kaymakam Göktaş, köy kahvesinde bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Ardından bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli Bahattin Karagöz
, Taner Aydın
ile Nahit Sancar'ı evlerinde ziyaret ederek, sorun ve isteklerini dinleyen Göktaş, kaymakamlığın ve gönül kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu söyledi.
Veliköy,Şavşat
22 Kasım 2018 Perşembe 10:49