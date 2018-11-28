Şavşat'ta, Hes Bitti, Karar Çıktı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:12



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:12

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Arpalı Deresi üzerinde kurulan Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi için zaman aşımını gerekçe göstererek dava başvurusunu reddeden Rize İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozuldu. 7 yıldır süren hukuk mücadelesi sırasında HES projesi tamamlanırken, davacıların avukat Halis Yıldırım, "Bu bir garabettir" dedi.Şavşat'ın Arpalı Deresi üzerinde yapılan Susuz Regülatörü ve HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011 yılı Ağustos ayında 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu' verdi. Bölgede yapımı planlanan HES'in önünü açan bu kararın 28 köyü susuz bırakacağını öne süren 74 kişi, Rize İdare Mahkemesi'nde 'yürütmeyi durdurma ve iptal' davası açtı. Davanın açılmasının ardından 'ÇED Raporu' için 'yürütmeyi durdurma' kararı veren mahkeme, 'dava konusu uyuşmazlığın özelliği, çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında ileride telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olmasına' vurgu yaptı. Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Ancak mahkeme, bilirkişi incelemesi ve hazırlanan raporun ardından davayı, zamanında açılmadığına hükmederek reddetti.Köylüler bunun üzerine Danıştay'a itirazda bulundu. Danıştay 14'üncü Dairesi de yaklaşık 2 yıl süren inceleme sürecinin ardından Rize İdare Mahkemesi'nin davayı ret kararını, projenin yapımıyla ilgili duyurunun ilçede gereğince yapılmadığına dayandırarak bozdu. Ancak buna rağmen, Rize İdare Mahkemesi eski kararda ısrar etti ve dava süre aşımı gerekçe gösterilerek reddedildi.Vatandaşlar, bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na ikinci kez temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Susuz HES projesi ile ilgili yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararında projenin yapımıyla ilgili duyurunun ilçede gereğince yapılmadığına yer verildi.KARAR ÇIKTI, HES BİTTİArpalı Deresi üzerinde kurulan Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı 2011 yılından itibaren hukuk mücadelesi yürüten vatandaşlar, Danıştay'ın bozma kararı ile sevindi. Ancak, dava süresince yapımı süren Susuz HES tamamlandı.Davanın avukatı Halis Yıldırım, yerel mahkemenin kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozulduğunu belirterek, bundan sonra yerel mahkemenin 'yürütmeyi durdurma' kararı vermesini beklediklerini söyledi. Yıldırım "Bu karar tüm canlılar adına sevindiricidir. Bir an önce hukuken yapılması gereken tedbir amacıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesidir. Bu kararın takipçisi olacağız. Dava süresince HES projesi tamamlandı. Bu bir garabettir. Ancak her şeye rağmen kararın doğa ve canlılar lehine verilmesi sevindiricidir" dedi.- Artvin