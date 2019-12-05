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'Savunma bakanı' yeniden Konyaspor'a dönmek istiyor

Konyaspor'un iki sezon önce 2 milyon Euro bedelle Yunanistan'ın Olimpiyakos takımına sattığı 'Savunma bakanı' lakaplı Sırp stoper Jagos Vukovic yeniden yeşil-beyazlı takıma dönmek istiyor.

05.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:55'Savunma bakanı' yeniden Konyaspor'a dönmek istiyor
'un iki sezon önce 2 milyon Euro bedelle 'ın Olimpiyakos takımına sattığı 'Savunma bakanı' lakaplı Sırp stoper Jagos Vukovic yeniden yeşil-beyazlı takıma dönmek istiyor.
Konyaspor'da 3.5 yıl forma giyerek taraftarın, 'Savunma bakanı' lakabını taktığı 31 yaşındaki başarılı stoper Jagos Vukovic, 2 kez UEFA Avrupa Ligi'nde top koşturarak Türkiye Kupası'nın kazanıldığı kadroda yer aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın öğrencisi olarak anılan Vukovic'in forma giydiği dönemlerde yeşil-beyazlılar en az gol yiyen takımlar arasında yer almıştı. İstikrarlı performansı ve sempatik tavırlarıyla taraftarın gönlünü kazanan Vukovic çıktığı 110 maçta attığı 14 gol ile Konyaspor'un hücum hattına katkı sağladı. 2016-2017 sezonu sonunda Yunan ekibi Olimpiyakos'a transfer olan Vukovic, İtalya'nın Hellas Verona takımında da yarım dönem kiralık oynadı.
Yunan temsilcisi, Vukovic ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayırdı. Türk takımlarından teklif alan Vukovic'in futbol kariyerini Konyaspor'da sonlandırmak istediği öğrenildi.
(İHA)

Jagos Vukovic, Yunanistan, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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