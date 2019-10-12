Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor" dedi.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini duyurdu. Demir, seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA