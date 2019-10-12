Haberler » Güncel » Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti.

12.10.2019 13:21Savunma Sanayi Başkanı Demir Açıklaması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini duyurdu. Demir, seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi. - ANKARA

İsmail Demir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:25 Konyalı şehidi 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
14:20 Meme kanserine dikkat çektiler
14:24 Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu
14:23 İzmir Bosna Sancak Derneği'nden 'Nobel Ödülü' ne kınama
14:23 'Trafikte küçük hata yoktur' projesi tanıtıldı
14:22 Şehitlerimizi uğurluyoruz
14:22 Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (8)
12.10.2019 14:26:20