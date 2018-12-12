Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Atak İhracatı İçin Bir Uzak Doğuya Gideceğiz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:10



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:10

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "ATAK ihracatı için bir uzak doğuya gideceğiz"Türk Savunma Sanayii ZirvesiANKARA - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planlıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla "Türk Savunma Sanayii Zirvesi" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve iki gün sürecek zirveye savunma alanında yerli ve yabancı üst düzey temsilciler katıldı. Zirvede konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zirve ile oluşturulan işbirliği ve iletişim platformu sayesinde özellikle geniş çevredeki paydaşların görüşlerinini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti. 2019 yılında yapılması planlanan Savunma Sanayi Şurası sonucunda, katılımlı yönetim felsefesi ile uzun soluklu stratejik vizyonun tasarlanacağını söyleyen Demir, bu çalışmaların nihai adımının atılıp, Savunma Sanayiininin yeniden yapılandırılacağını aktardı."Güçlü ticari ve kültürel ilişkiler kuruldu"Son yıllarda Türkiye üzerinde kurulan tuzakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini dile getiren Demir, Erdoğan'a hitap ederek, "Milletimizin desteğine ve Hakka inancınıza dayanan dik duruşunuzla, ülkemiz her türlü belayı def edebildi ve ediyor. Sınır ötemizde sinsice hazırlanan tuzakları bozma yönünde harekete geçtiniz. Sizin Liderliğiniz ile kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ve Güvenlik Güçlerimiz başarılı operasyonlarla dosta gurur düşmana hüzün veren başarılara imza attılar ve atmaya devam ediyorlar. Tarihsel sorumluluğumuz, dünya mazlumlarının beklentisi, içinde bulunduğumuz coğrafya şartları, ülkemizin tüm unsurlarının Küresel Güç Vizyonu ile yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekten hareket ile zat-ı alinizin uluslararası arenalarda gösterdiği büyük başarı ile güçlü ticari ve kültürel ilişkiler kurulabilmiştir. Bunun oluşturduğu yumuşak güç eksenini, yüksek teknoloji, bilgi, tecrübe ve insan kaynağı temeline dayalı bir savunma gücü ile desteklemek gerekmektedir. Ancak bu taktirde gerçek anlamda Küresel bir Güç olabiliriz. Bu gerçekten hareketle, Savunma Sanayiini Cumhurbaşkanı olarak himayeniz altına aldığınızı bildirmeniz ve akabinde de Başkanlığımızı ve Savunma Sanayi İcra Komitesini yeniden yapılandırmakla ilgili attığınız adımlar, yeni dönemde yeni yaklaşımlar olması gerektiği konusundaki iradenizin açık bir göstergesi oldu" şeklinde konuştu."Bora füzesi hedefi hassasiyetle vurdu"Yeni dönemde bütünsel bir savunma sanayii stratejisinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Demir, bu itibarla Savunma Sanayii Başkanlığı'nın temel görevinin, sadece tedarik değil, "koordinasyon, gelecek tasarımı, planlama, teknoloji ve kaynak yönetimi" odağında sektör otoritesi olarak yapıyı yeniden tasarlamak olduğunu paylaştı. Demir, "Stratejimizi, açığa çıkmış ihtiyaçlar kadar, açığa çıkması muhtemel olanları da kapsayacak şekilde, Değer Zinciri ve Varlık Yönetim modeli perspektifiyle yeniden gözden geçiriyoruz. Blok ve sütun mantıkı ile yeniden tasarlanan Savunma sanayii mimarisinin dikey sütunlarını kara, hava, deniz, uzay ve siber; yatay bloklarını ise insan kaynağı, finansman, teknoloji, yenilenme ve pazarlama oluşturmaktadır. Tamamen milli ve yerli strateji ile dikey sütunlar büyümeyi yatay bloklar ise gelişmemizi sağlayacaktır. Bu amaçla bir yandan harekat ve operasyon ortamının gereklilikleri, ihtiyaçlar gibi konularda MSB ve İİB Bakanlıklarımız ile bağlıları olan Genel Kurmay Başkanlığı, KKK, DzKK, HvKK, JGK, EGM, SGK gibi kurumlar ve MİT Başkalığımız ile doğrudan temas yanında; Bakanlıklarımız, TÜBİTAK ve Enstitüleri, Çeşitli Üniversiteler ve Araştırma kuruluşları, sanayi kümelenmeleri, meslek ve sanayii odaları, sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişki ve koordinasyon içinde teknoloji ve insan kaynağı yetiştirme yönünde kapsamlı çalışma içinde olmak bu hedefe ulaşmanın olmazsa olmazıdır" diye konuştu.Başkan Demir, son bir hafta içinde, yapılan atışlarda Hisar hava savunma sisteminin yeni aşama testlerinin başarı ile gerçekleştirildiğini söyledi, Bora füzesinin test atışında noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurduğunu, ÇAFRAD, çok amaçlı faz dizinli yeni nesil radarın başarı ile yönlendirme yaparak hava hedefinin isabetle etkisiz hale getirilmesini sağladığını ve Hibrit yakıtlı roket motoru geliştirme faliyetlerinde yeni motorun başarı ile test edildiğini ifade etti."ATAK ihracatı için uzak doğuya gidiyoruz"Pakistan'a MİLGEM ve ATAK ihracatı yanında, uluslararası alanda işbirliği ve ihracat faaliyetlerinin örneği olarak, gelecek hafta Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine ATAK ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere bir ziyaret planladıkları bilgisini veren Demir, "Yeni nesil ATAK Projemize, MMU ve Hürjet Projelerimize şimdiden ortaklık taleplerinin olduğunu da belirtmek isterim. Bunların yanında Haberleşme, Yarı İletken Teknolojileri, Görüntüleme Algılama Sistemleri ve buna ilişkin Sensörler gibi vaktinizi almamak adına burada adını sayamadığım nice ileri teknoloji alanlarında 100'ü aşkın Ar-Ge projeleri hayata geçirilmektedir. Kuantum hesaplama, mikroelektromekanik sistemler, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve bütünleşik insansız sistemler ile akıllı karar destek teknolojileri, plazma ve ileri malzeme teknolojileri, gibi ihmal edilmeden geliştirilmesi gereken alanlarda ve geleceğe yönelik sürpriz teknolojilerin atlanmaması yönünde takip ve çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Ar-Ge'nin ve teknoloji geliştirme çabalarının ürün ile buluşturulması faaliyetlerinin öneminin farkında olduğumuzu ve çalışmalarımızı bu eksende de yönlendirdiğimizi belirtmek isterim. Diğer yandan ülkemize katkısı olabilecek her yetenek, kabiliyet ve ilim sahibi kişi, kuruluş şirket kayıtlarının olduğu bir envanterin tutulmasını ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde organize ediyoruz. İnsan kaynakları ve gençliğe ulaşarak vizyon oluşturma yönünde yarışmalarımızdan ve STK'lara desteklerimizden bahsetmiştik. Bu zirve sırasında da gençliğe ve insan kaynaklarına yönelik Vizyoner Genç adıyla yeni bir lansmanı yarınki geçlerle buluşma programımızda yapacağımızı belirtmek isterim" bilgisini verdi.