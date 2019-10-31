Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 programında tereddütümüz yok

Ankara'da bir otelde düzenlenen 8. Asya/Avustralya Helikopter Forumu (ARF 2019) başladı. Düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ve dünya genelinden ünlü savunma sanayi firmalarının temsilcileri katıldı. F-35 programıyla ilgili konuşan Demir, "F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddütümüz yok." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN PROJELERİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gerçekleştirilen ARF 2019 Forumu'nun bir bilimsel konferans olduğunu belirterek, "Bu konferansın burada olması Türkiye'nin helikopter sanayisinde, özellikle de dikey uçuş anlamındaki iddiasını perçinleyecek bir adım. Burada tartışılacak konular, oluşturulacak fikirler bu konudaki teknolojiye ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunacak ama konferansın burada yapılıyor olması da Türkiye'nin bu alanda ortaya koyduğu projelerin dikkat çekici olduğunun da altını çiziyor" diye konuştu.

"BİZ PROGRAMIN ORTAĞIYIZ"

Demir ayrıca, konferansla bir araya gelen mühendislerin ortak çalışma yapmalarının ortamının oluştuğunu da söyledi. F-35 konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Demir, "Biz F-35 için hep şunu söyledik; 'Biz bu programın bir ortağıyız ve bu ortaklık çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz.' O konuda hiçbir tereddütümüz olmadı. Bütün yükümlülüklerimiz yerine getirilmiş durumda, program ortağı olmakla ilgili bizim kafamızda bir tereddüt yok. Karşı taraftan gelen açıklamaları ve hamleleri dinliyoruz. Bizim baktığımız noktada bizim F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda karşı taraftan gelecek adımlar ve çalışmalar olumlu olursa biz hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık" ifadelerini kullandı.