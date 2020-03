Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Proje sayımız 700'ü aşmış durumda"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Balıkesir 'de iş dünyası ile buluştu. Demir, 2002 yılında yalnızca 66 savunma sanayi projesi varken, bugün proje sayısının 700'ü aşmış durumda olduğunu ifade etti.Balıkesir'de "Savunma Sanayii-Balıkesir Buluşması" programı kapsamında iş adamlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, illere çeşitli ziyaretler yaparak her yapıda ve her seviyede yerli ve milli olmanın gerekliliklerini çok net gördüklerini söyledi. Demir, sadece savunma sanayisindeki yerlilik ve milliliğe ağırlık vererek Türkiye 'yi milli teknoloji hamlesinde bir yere getirmenin zor olduğunu belirterek, "Savunma sanayi tek başına bir sanayi olmaktan öte toptan sanayi savunmasından etkilenen bir yapıdır. Teknoloji geliştirmek en önemli unsurlardan birisidir. Savunma sanayi dediğimizde teknolojinin üst katmanlarında yer alan faaliyetlerin olması, oradaki AR-Ge faaliyetlerinin diğer sanayi alanlarına da öncülük yapacak şekilde yeniliklere yol açması, inovatif çalışmalar yapması beklenir, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Demir, 2000'li yıllardan sonra 1 milyar doların altında olan savunma ve havacılık cirosunun bugün 9 milyar dolara yaklaştığını vurgularken 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının bugün 2,7 milyar doları geçtiğini ifade etti. Demir şöyle konuştu:"Yine 2002 yıllarında sadece 66 savunma sanayi projesi varken, bugünkü proje sayımız 700'ü aşmış durumda. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün geldiğimiz noktada toplam proje hacmimiz 70 milyar dolara yaklaşmış bulunmaktadır. Bu süre zarfında AR-Ge'ye ayırdığımız kaynak da kat be kat arttı ve neredeyse yok düzeyinde olan AR-Ge harcamaları şu anda Savunma Sanayi Başkanlığındaki takip edilen projeler çerçevesinde baktığımızda alt ve bağlı şirketlerle beraber 1,5 milyar dolar civarında bulunmaktadır."Dünyanın en iyi 100 savunma sanayi şirketleri arasında 5 Türk firmasının bulunduğunu ifade eden Demir, "Bu kısaca özet ama bunları söylerken iyi bir yürüyüşümüz olduğunu ama koşmamız gerektiğini unutmamamızı da özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.Demir, sözlerini şöyle tamamladı:"Bugün Türkiye artık sahada da masada da ben varım derken sahada olmadan masada da olunamayacağını çok daha net görürken sahada ne kadar etkili olunacağının ana parametreleri bellidir. Kahraman Mehmetçiğimiz sahada yüreğini koyup canını ortaya koyup her zaman ki kahramanlığıyla sahada destanlar yazarken onları teknolojik imkanlarla desteklemek de bizlerin görevidir. Teknolojide ne kadar ilerideyseniz, silah gücünüz ne kadar fazla ise çeşitli savunma ürünlerinde üstünseniz, sahada da o kadar üstünsünüz. Bugün artık savaşlar elektronik ortamlarda, elektronik harpler, insansız sistemler, çeşitli uzaktan kumandalı araçlar, mühimmatlarla yapılırken geri kalma şansımız ve lüksümüz yok." - BALIKESİR

Kaynak: İHA