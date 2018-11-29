Savunma Sanayi Şirketi Taşova'da İnceleme Yaptı

Assuva Savunma Sanayi şirketi yetkilileri, Taşköprü
Organize Sanayi Bölgesinde incelemeler yaptı. Türkiye
'nin savunma sanayi şirketlerinden Assuva Savunma Sanayinin sahibi Remzi Başbuğ
ve Genel Müdürü Ümit Aygül, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Arslan
, konuklarına ilçe ve altyapı çalışmaları devam eden organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.
Ziyaretlerinin ardından Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde de incelemelerde bulunan Başbuğ, bölgede altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra burada yatırım yapmayı istediklerini söyledi.
Alparslan Türkeş,Taşköprü
29 Kasım 2018 Perşembe 13:22