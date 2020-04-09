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Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir yerli solunum cihazını inceledi

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli solunum cihazı hakkında bilgi aldı.

09.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:57
Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir yerli solunum cihazını inceledi
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli solunum cihazı hakkında bilgi aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sağlık teknolojilerine dair uzun zamandır yapılan hazırlık ve gelişmeleri yerinde görüp son dönemdeki acil ihtiyacımız olan yerli solunum cihazı konusunda gelinen nokta hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Demir, Güncel
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