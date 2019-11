Savunma Sanayii Başkanı Demir: "2019'da en çok uçak ve helikopter parçası ihracatı yapıldı"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılı içerisinde en çok ihracat yapılan ürün gruplarının uçak ve helikopter parçaları olduğunu belirterek, "Ülkemiz içinde iyi performans gösteren ürünlerimizin dünya pazarında da önemli yer bulmasını beklediğiniz ürünlerimizin bu listeye bir an önce girmesi gerekiyor, bu da etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerektiğini bize gösteriyor" dedi.Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı Antalya'da düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, rakamsal verileri aktardı, dünyada toplam savunma harcamasının 1.8 trilyon dolar civarında olduğunu söyledi. İhracat liginde ilk sırada yaklaşık 20-40 milyar dolar rakamla Amerika, Rusya gibi ülkeler olduğunu dile getiren Demir, bir alt ligde bulunan İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin ihracat rakamlarının 10 milyar dolar bandında olduğunu, üçüncü ligde de İsrail, İspanya ve Türkiye'nin bulunduğunu söyledi. Demir, Suudi Arabistan, Hindistan gibi ülkelerin ise ithalatçı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti."İthalat ve ihracat makası kapanıyor"Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, "İthalat ve ihracat makasımızın giderek kapandığını görüyoruz. Meclis'te bütçe plan komisyonunda milletvekillerinden birisi ithalat rakamımızın ihcatımızın biraz daha önünde olduğunu söylemişti. Aslında rakam o değil. Buradaki rakamın büyük çoğunluğunu yıllar öncesinden dış tedarik olarak aldığımız ve şu anda idamesini yaptığımız ürünlerin oluşturduğunu veya F 35 programı gibi programların olduğunu belirtmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ihracat listemizdeki liderliğinin aslında ana sebebi sivil havacılık ürünleri. Almanya da belki bu kalemin içine girebilir. Türkiye'de havacılığın hızlı gelişimi ile beraber müşteri olarak yani hazır ürün alımında ki rolü bir anlamda bizim bu satışlarımızı da etkileyip orada bir ön açıcı rol oynadığını söylemek mümkün. İhracat yaptığımız ülkeler arasında yine Batılı ülkeler var. Bu da aslında doğrudan hazır ürün değil de parça ve işbirliği neticesinde yapılan ürünler olduğunu gösteriyor. Buradaki amacın aslında bu 20 ülke arasında savunma ve havacılık alanında dünyada ithalat listesinde önde gelen şirketlere ve ülkelere yönelik olduğunu görebiliriz" şeklinde konuştu.Gelecek 5 yıllık stratejiDemir, 2019 yılı içerisinde en çok ihracat yapılan ürün gruplarının uçak ve helikopter parçaları olduğunu belirterek, "Ülkemiz içinde iyi performans gösteren ürünlerimizin dünya pazarında da önemli yer bulmasını beklediğiniz ürünlerimizin bu listeye bir an önce girmesi gerekiyor, bu da etkin bir pazarlama stratejisi ortaya koymamız gerektiğini bize gösteriyor. Etkin pazarlama stratejisi anlamında bir şirketin tek başına çabasının bunda yeterli olmayacağının tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. Burada devlet politikası, dışişleri ilişkilerimiz, büyükelçilerle temas, büyükelçilerimizin askeri ataşelerinin gayreti gibi o kadar çok faktör var ki.. Bu listenin içine hangi ürünlerin girebileceğini önümüzdeki 5 yıllık stratejide enine boyuna tartışmak gerekiyor" diye konuştu."Fuarlar cesaretimizi kırmamalı"Uluslararası savunma sanayii fuarlarına katılımda bir devamlılığın sağlanması gerektiğini söyleyen Demir, "Birkaç fuardan çok fazla sonuç alamamış olmak da cesaretimizi kırmamalı. Oralarda bayrak göstermenin kendi başına bir değeri var. Ancak her fuardan, her faaliyetten sonra geniş bir değerlendirme yapılması, eksiklerin veya yeni stratejilerin neler olması gerektiği üzerinde durulmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bunu yapmadığımız zaman aynı şeyleri tekrarlayarak bir yere varamayacağımız görünüyor. Çıkarılan dersleri masaya yatırılıp sektör ve devlet bazında paylaşılması o derslerden bir sonraki adımda neler yapılacağının tartışılması gibi bir kültürü çok fazla oturtamadık. Sektör ve başkanlık olarak neler yapabileceğimizin çok net olarak ortaya konulması gerekiyor" ifadelerine bulundu. - ANTALYA