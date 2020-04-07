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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Roketsan tesislerindeki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde bugün meydana gelen patlamada, ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

07.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:32
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Roketsan tesislerindeki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elmadağ 'daki Roketsan tesislerinde bugün meydana gelen patlamada, ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara 'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan'ın yakıt depolarında bugün saat 14.47 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgi verdi.
İsmail Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara Valiliği de söz konusu patlamada 3 çalışanın hafif yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: İsmail Demir, Roketsan, Elmadağ, Ankara, Güncel
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