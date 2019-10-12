Haberler » Güncel » Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor

Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

12.10.2019 13:59Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,



İsmail Demir, Roketsan, Aselsan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 BTSO'nun vizyon projesi GUHEM'e ziyaret
14:14 Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan kök hücre ve kan bağışı
14:13 Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' (5)
14:12 Bursa'da ahşap ev yandı: 2 yaralı
14:06 Kibar: "Camiler manevi sığınaklarımız"
14:12 Dha yurt bülteni - 9
14:11 Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor
12.10.2019 14:16:18