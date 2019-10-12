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Savunma sanayii başkanı demir hisar-a'da seri üretime geçiliyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyorCUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.

12.10.2019 14:20
Savunma Sanayii Başkanı Demir: HİSAR-A'da seri üretime geçiliyor
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili "Seri üretime geçiliyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Savunma sanayii başkanı demir hisar-a'da seri üretime geçiliyor

İsmail Demir, Roketsan, Aselsan, Güncel

Kaynak: DHA

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