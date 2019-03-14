Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, "Türkiye
üretim, imalat kalitesi ve iş yapma tarzı olarak rekabetçi olduğunda, global sistemde tedarikçi olduğunda, çeşitli örneklerle gördük ki Türk şirketleri bir defa adımını atınca ondan sonra o işten kolay kolay çıkmıyorlar." dedi.
Demir, Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
ile Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti, teknoparkta incelemelerde bulundu.
Daha sonra Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinliğe katılan Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, savunma sanayisi konusunda belirli bir standarda geldikten sonra ihracat konusunda bütün gücüyle çalışması gerektiğini belirterek, şu anda bu tür çalışmaların sürdüğünü söyledi.
İhracatın da iki bacağının bulunduğunu, bunlardan ilkinin ürünlerin ihracı olduğuna değinen Demir, "İkincisi ise dünya çapında şirketler, birinci, ikinci derecede alt yüklenici oluşturarak global şirketlere satılması, tasarlanması, üretilmesi gibi konular. Birincisi kendi platformlarımızın önce ülkemizde olgunlaşması ve kullanılması anlamını taşıyor. Bunların da yerlilik oranlarının yüzde yüzlere yakın seviyelerde olması gerçekleşecek. Bunların kullanımı ile dünya pazarında güzel bir yere sahip olacağız." diye konuştu.
Demir, başkanlığının desteğiyle yılda en az 7 fuara milli katılım sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Savunma sanayisi öyle bir alan ki politik ilişkilerin, dünya konjonktürünün, iki ülke arasındaki siyasi gerilimin veya dostluğun son derece etkili olduğu, bir anlamda yerel ilişkilerin kurulması gerektiği bir alan. Sadece ticari faaliyet, ürününüzün iyi olması yetmiyor, bir dizi politik faktörün de gündemde olması gerekiyor. Devlet kurumu olarak ihracat konusunda şirketlerimizin tamamen arkasında olduğumuzu söylemek isterim. Türkiye üretim, imalat kalitesi ve iş yapma tarzı olarak rekabetçi olduğunda, global sistemde tedarikçi olduğunda, çeşitli örneklerle gördük ki Türk şirketleri bir defa adımını atınca ondan sonra o işten kolay kolay çıkmıyorlar. Çünkü karşı tarafta büyük bir memnuniyet oluşuyor. Biz buna güveniyoruz. Bunun da ispatı var. O halde adımımızı bir kere kapıdan atmak önemli. Bunun için çalışacağız."
Türkiye, İsmail Demir, Güncel
Kaynak: AA