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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.

29.09.2019 01:43
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik"
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettiklerini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

İsmail Demir, Genel

Kaynak: İHA

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