Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi. SSB Başkanı Demir sosyal medyada paylaştığı klip de "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" dedi.

Kaynak: İHA