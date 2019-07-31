Savunma Sanayii Başkanı'ndan ABD'ye F-35 mesajı: Başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmaları yaptık

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık" dedi. Demir, S-400'lerle ilgili olarak da "İkinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. Kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TGRT Haber'de İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı.

ABD'YE TEPKİ: HUKUKİ ZEMİNİ YOK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından satır başlar şöyle;

"F-35 programında yükümlülüklerimizi yaptık. Programından çıkarılmamızın hukuki zemini yok. Personelimiz içeri alınmazsa ödemeleri yapmayız. F-35 projesinde kalma arzumuzu ilettik. ABD'nin F-35 konusunda yaklaşımı 'Ben yaptım oldu' şeklindedir. Proje ortaklarından bağımsız alınan bir karardır. Türkiye'nin F-35 program ortaklığı hali hazırda devam ediyor. Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

F-35'İN ALTERNATİFİ

"Milli Muharip Uçağın görev tanımlarında değişiklikler olabilir. MMU'nun A, B, C modelleri gelebilir. F-35 konusunda olumsuz bir sonuç olursa alternatiflerimiz var. Olanda hayır vardır deriz yolumuza devam ederiz. MMU projesinde hayalperest değiliz ayaklarımız yere basıyor. BAE systems firmasından danışmanlık alınıyor. Alt sistem geliştirme çalışmalarımız devam ediyor."

S-400'LERDE SON DURUM

"F-35 İle S-400'ün aynı ortamda olmasında sorun yok. S-400 sevkiyatının 2.bölümü gelecek yıl başlayabilir. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamiyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var."

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulanması yolunda baskı yapılıyor.

Trump da yaşanan durumun oldukça zor olduğunu belirterek 27 Temmuz'da şöyle konuşmuştu:

"Türkiye'yi suçlamıyorum, çünkü birçok durum var. Obama Yönetimi döneminde birçok problem ortaya çıktı."