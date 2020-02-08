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Savunma Sanayii Başkanlığı: "MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatları TSK'ya yapıldı"

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM), MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı.

08.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:42Savunma Sanayii Başkanlığı:
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM), MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı.

SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığı belirtilerek, silahın özellikleri şöyle sıralandı:

"Hızlı ve istikrarlı nişan alma, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlu, Sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarım,Ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun." - ANKARA

TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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