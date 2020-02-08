Savunma Sanayii Başkanlığı: "MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatları TSK'ya yapıldı"

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM), MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı.



SSM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığı belirtilerek, silahın özellikleri şöyle sıralandı:



"Hızlı ve istikrarlı nişan alma, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlu, Sürekli taşımaya uygun hafif ve özgün tasarım,Ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun." - ANKARA

Kaynak: İHA