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"Savunma Sanayii Bursa Buluşması" gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Bursa Buluşması" programına katıldı.

27.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:32
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Buluşması" programına katıldı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) basına kapalı gerçekleştirilen programda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Aselsan, Havelsan, Roketsan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yetkilileri, sektöre ilişkin sunumlar yaptı.
Sunumların ardından Demir, savunma sanayindeki gelişmelere ilişkin konuştu ve Bursa'nın sektöre olan katkısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Daha sonra Demir, iş adamlarının sorularını cevapladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İsmail Demir, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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