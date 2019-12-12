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Savunma Sanayii İcra Komitesi, savunma projelerini karara bağladı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.

12.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:12Savunma Sanayii İcra Komitesi, savunma projelerini karara bağladı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı.
İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır.
Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

TSK, Güncel

Kaynak: AA

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