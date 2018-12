Savunma Sanayisi Harcamalarında Türkiye Dünyada 15'inci Sırada"

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:46



ASELSAN AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün , "Savunma sanayisinde Türkiye , dünya sıralamasında 18,2 milyar dolarlık harcama ile gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine denk gelen bir karşılıkla dünyada 15'inci sırada." dedi.Görgün, Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonu'nda Türk savunma sanayisinin uluslararası markası ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojide konumuna ilişkin sunum yaptı.Türkiye'nin girişimcilik kültürüne uzak olmayan bir ülke olduğunu belirten Görgün, turizmin başkenti Antalya'nın da bilişim ve yazılım alanında girişimcilik örneği sergileyebileceğini kaydetti.ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla başladığı faaliyetlerini geliştirerek bugün uluslararası ölçekte bir firma haline geldiğini anlatan Görgün, hiçbir şeyi olmayıp parmağındaki alyansını bozduran çiftlerin, tarlalarını bağışlayan çiftçilerin girişimleriyle kurulan şirketin, bugün birçok gencin hayalini süslediğini ifade etti.Türkiye'nin askeri teknolojisinin başladığı yer olarak ASELSAN'ın görüldüğüne işaret eden Görgün, "Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alıyoruz, gün geçtikçe de üst sıralara yükseliyoruz. Şirketimizde bir tane yabancı çalışanımız yok, tamamı bizim gençlerimiz." diye konuştu.Dünyada teknolojiyi şekillendiren unsurun savunma sanayisinde üretilen teknolojiler olduğuna dikkati çeken Görgün, ürünlerin önce savunma alanı için üretildiğini, ordularda kullanılmaya başlandığını, ardından sivil teknolojilere uygulandığını kaydetti."Türkiye, dünyada 15'inci sırada"Dünyadaki toplam savunma sanayisinde yapılan harcamaların 1 milyar 730 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu harcamalar yüzde 23 teçhizat, yüzde 35 cari harcama, yüzde 40 personel. Dünyadaki toplam savunma sektöründe yapılan harcamaların yüzde 40'ı personel giderlerine gidiyor. İnsan kaynağı ne kadar önemli. Bugün böyle bir toplantıyı üniversitede yapıyor olmamız da ne kadar önemli olduğuna işaret etmek istiyorum. Türkiye'de yaklaşık olarak öğrencisi, akademisyeni, sanayicisi, sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurumlarına toplamda baktığınızda savunma sanayinde çalışan personel sayısı 35 binin biraz üzerinde, 40 bin bile değil. Eğer dünyada savunma sanayine yön veren söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak personel sayısının en az 400 binler seviyesinde olması gerekiyor."Savunma sanayisinin dünyadaki yüzde 40'lık personel payını her şekilde değerlendirdiğini ifade eden Görgün, Türkiye'nin yetişmiş, bilgili, vatanını, milletini seven genç mühendislere, tasarımcılara ihtiyacı olduğunu belirtti."Savunma sanayisinde Türkiye, dünya sıralamasında 18,2 milyar dolarlık harcamayla, gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine denk gelen bir karşılıkla dünyada 15'inci sırada." diyen Görgün, Türkiye toplam savunma havacılık cirosunun 6 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.Sektörün büyüklüğünün her yıl arttığına vurgu yapan Görgün, "Özellikle son 10 yılda 4-5 kat seviyesinde büyümekte. İhracatımız da aynı şekilde, yaklaşık 2 milyar dolar bir ihracatımız var. Son 10 yılda ise ihracatımızın arttığını görüyoruz. Dışa bağımlılığımızın azalması, ihracatımızın artması Cumhurbaşkanımızın bu konudaki ortaya koyduğu iradenin sonucudur."ASELSAN'ın "Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri", "Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik", "Radar ve Elektronik Harp Sistemleri", "Savunma Sistem Teknolojileri", "Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri" sektörlerinde faaliyet gösterdiğini anlatan Görgün, bu alanlarda yapılan ürünleri tanıttı."Geçen yılki ciro 1 milyar 430 milyon dolar"Görgün, ASELSAN'ın tüm üretiminin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını söyledi. Son operasyonlarda da ASELSAN'ın geliştirdiği ürünlerin kullanıldığına değinen Görgün, bundan dolayı da gurur duyduklarını belirtti. ASELSAN'ın sivil sektöre de ürün geliştiren, yerlileştirmeye ve millileştirmeye katkı sağlayan bir şirket olduğunu vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçen sene ASELSAN'ın cirosu 1 milyar 430 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu önemli bir ciro. Bu cironun yüzde 52'si Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ürün olarak sağlandı. Yüzde 20'si ihracata, yüzde 20'si diğer kurumlara yapılan satışların teşkil ettiği ciroydu. ASELSAN'ın çalışan sayısı 6 bin 300, her geçen gün sayımız artıyor. ASELSAN, her daim istihdam oluşturan insan kaynağını geliştiren bir kurum. ASELSAN'ın toplam çalışanlarının yüzde 58'i mühendis, yani ASELSAN bir mühendislik şirketi."ASELSAN'ın Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık verdiğini belirten Görgün, kendi içinde 6 Ar-Ge merkezi bulunduğunu ve burada 3 bin 620 personelin çalıştığını dile getirdi. ASELSAN'ı mühendislik ve Ar-Ge şirketi olarak tanımlayan Görgün, "Sadece geçen sene ASELSAN'ın Ar-Ge bütçesi 473 milyon dolardı. Bunun 88 milyon doları öz kaynaklardan sağlandı. Dış kaynaklı Ar-Ge bütçesi ise 385 milyon dolardı. Projelerini ürüne dönüştürmeyi başarabilen bir şirket." diye konuştu.ASELSAN'ın geçen yıl 47 üniversite ile çalıştığını kaydeden Görgün, bu üniversitelere 117 aktif proje için toplam 150,2 milyon dolar destekte bulunduğunu bildirdi. KOBİ'lerle de iş birliği içinde olduklarını aktaran Görgün, 23 stratejik ortaklarının olduğunu ve bunu 150'ye çıkarmak istediklerini kaydetti.Kendisini geliştirmiş, ufku açık herkesi ASELSAN'a davet eden Görgün, üniversite öğrencilerini de not ortalamalarını yüksek tutmalarını önerdi.